В Apple Store можно купить автономный дрон, который управляется через смарт-часы

Компания Skydio разработала автономный дрон, который перемещается автоматически и ним можно управлять с помощью Apple Watch.
Cогласно The Verge, калифорнийская компания Skydio предлагает пользователям беспилотный летательный аппарат R1, который может автоматически облетать препятствия и следовать за указанным объектом.
Устройство рассчитано на автоматическу съемку людей, которые занимаются спортом.
Кроме этого, дроном теперь можно управлять и с наручных смарт-часов Apple Watch.
С помощью кнопок на часах беспилотником можно управлять вручную, но он все равно запрограммирован на то, чтобы миновать препятствия.
R1 может записывать стабилизированные видео в разрешении 1080p и автоматически подлетать к вашему телефону, если вы его потеряли.
Купить дрон можно в некоторых авторизированных магазинах Apple по цене от $2 тыс.
Журнал Новое Время №38
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