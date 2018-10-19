19 октября 2018, пятница

В Apple Store можно купить автономный дрон, который управляется через смарт-часы

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Компания Skydio представила дрон, которым можно управлять с часов
Фото - thetechy.com

Компания Skydio представила дрон, которым можно управлять с часов

Компания Skydio разработала автономный дрон, который перемещается автоматически и ним можно управлять с помощью Apple Watch.

Cогласно The Verge, калифорнийская компания Skydio предлагает пользователям беспилотный летательный аппарат R1, который может автоматически облетать препятствия и следовать за указанным объектом.

Устройство рассчитано на автоматическу съемку людей, которые занимаются спортом.

Кроме этого, дроном теперь можно управлять и с наручных смарт-часов Apple Watch.

 

С помощью кнопок на часах беспилотником можно управлять вручную, но он все равно запрограммирован на то, чтобы миновать препятствия.

R1 может записывать стабилизированные видео в разрешении 1080p и автоматически подлетать к вашему телефону, если вы его потеряли.

Купить дрон можно в некоторых авторизированных магазинах Apple по цене от $2 тыс.

 

 

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