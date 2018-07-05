Уже скоро. На официальном сайте Samsung появились данные о Galaxy Note 9

Компания Samsung запустила официальные странички поддержки для своего следующего флагманского смартфона Galaxy Note 9.

Пока на страницах производителя модель официально называется SM-N960F/DS, пишет TechRadar.

В частности, информация о смартфоне доступна на финской версии сайта Samsung. Также данные появились на французском, датском и норвежском сайтах корейского производителя. Пока на официальных страничках очень мало подробностей о смартфоне.

Samsung Galaxy Note 9 должен получить некоторые обновления по сравнению с Galaxy Note 8, но, поскольку дизайн моделей очень похож, не ожидайте слишком большого изменения в новом фаблете.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED, соотношение сторон 18,5:9 и улучшенную версию виртуального помощника Bixby. Аккумулятор получит емкость 3850 мАч, что существенно больше, чем у прошлогоднего Galaxy Note 8.

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования версии смартфона Samsung Galaxy Note 9 со встроенными 8 ГБ оперативной памяти. Если данные Geekbench окажутся верными, то Galaxy Note 9 станет первым смартфоном Samsung с 8 ГБ оперативной памяти. Интересно, что версия в тестах оснащена восьмиядерным процессором Exynos 9810, то есть предназначена для рынков Европы.

По слухам, стилус для Samsung Galaxy Note 9 может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note 9 ожидается 9 августа в Нью-Йорке. Интересно, что анонс модели Galaxy Note 8 в прошлом году прошел в конце августа.