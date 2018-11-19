19 ноября 2018, понедельник

Уже скоро. Чехол для нового смартфона Nokia поступил в продажу

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Так выглядит чехол для Nokia 9
Фото: SlashLeaks

Так выглядит чехол для Nokia 9

Изображения чехла для нового флагмана Nokia 9 подтверждает информацию о наличии у него пяти камер.

А то, что официальный чехол появился в продаже, означает, что сам гаджет будет представлен в ближайшее время, пишет GizmoChina

Хотя в листингах нет изображений самих кейсов, снимки чехлов удалось получить сайту SlashLeaks. А на самом сайте Nokia сказано, что чехол будет прозрачным, а его стоимость составит 11,15 евро с учетом налогов.

Если верить сайту SlashLeaks, то количество отверстий и их расположение полностью соответствует элементам тыльной панели смартфона. Таким образом, Nokia 9 PureView действительно получит пять камер.

В свою очередь, чехлы для Nokia 8.1 совместимы со смартфоном Nokia Phoenix, который продается в Китае под названием Nokia X7. А это говорит о том, что Nokia X7 и Nokia 8.1 - это фактически один и тот же смартфон. Стоимость этого чехла составляет 6,64 евро.

Ранее НВ сообщало, что HMD Global проведет мероприятие 5 декабря в Дубае. Судя по всему, на этой презентации покажут смартфон Nokia 2.1 Plus, однако некоторые источники уверяют, что там же покажут Nokia 8.1 и Nokia 9 PureView.

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