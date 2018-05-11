Устройства Xiaomi для умного дома готовят к выходу на рынок США

Компания Xiaomi объявила о том, что вскоре в ее устройства будет добавлена ​​поддержка Google Assistant.

После этого некоторые из ее умных гаджетов официально поступят на рынок США, сообщает Android Police.

Первыми товарами, которые получат поддержку Assistant станут умная прикроватная лампа Mi Bedside Lamp, светодиодная Mi LED Smart Bulb и розетка Mi Smart Plug.

Журналисты подчеркивают, что, хотя понятие "вскоре" является расплывчатым, гаджеты поступят на рынок США в ближайшие месяцы. Также пока неясно, как будут обстоять дела с остальными продуктами компании.

Отмечается, что поддержка Google Assistant позволит компании Xiaomi выйти на новый уровень и приблизиться к старту официальных продаж в США своих телефонов серий Mi и Redmi.

Добавим, на недавней конференции Google для разработчиков (Google I/O) глава компании рассказал о том, что Google Assistant обзавелся шестью новыми голосами и довольно интересной функцией самостоятельного общения. На конференции была продемонстрирована возможность записи в салон красоты и ресторан без участия владельца смартфона.

Ранее НВ сообщало, что телефоны Xiaomi могут поступить в продажу в США до конца этого года. Компания, которую называют "китайской Apple", вложила значительные средства в покупку патентов, чтобы юридически подготовиться к выходу на этот рынок.

"Мы всегда рассматривали возможность выхода на американский рынок. Мы планируем начать выход на рынок к концу 2018 года, или к началу 2019 года", - сказал Лэй Цзюнь.