Успеть первыми. Samsung запускает производство "дырявых" экранов

Источники в Южной Корее уверяют, что Samsung начала массовое производство дисплеев Infinity-O, который, по слухам, впервые представят на Galaxy S10 в следующем году.

Дисплеи Infinity-O представляют собой OLED-экраны, на которых есть отверстие на передней панели, пишет GizmoChina.

Дисплеи будут производиться с использованием технологии Hole In Active Area (HIAA), о которой впервые стало известно на прошлой неделе. В активной области дисплея будет сделано отверстие под фронтальную камеру.

Компания Samsung модернизировала уже существующие производственные мощности для размещения новых дисплеев. Хотя Samsung еще не подтвердила, будет ли панель дисплея использоваться на Galaxy S10, время заводского обновления предполагает, что дисплей может быть готов к выходу S10, который, как ожидается, будет представлен в марте следующего года.

Конструкция дисплея позволит Samsung увеличить отношение экрана к корпусу телефона без выреза и без использования конструкции слайдера. Это не прорезь, скорее это O-образное отверстие для камеры на дисплее.

Возможно, что на устройстве будет только одна камера спереди, но есть слухи о том, что Galaxy S10 будет устанавливать двойной модуль для селфи.

Ранее НВ сообщало, что смартфон Huawei Nova 4 получит фронтальную камеру, которую расположат в отверстии экрана. Официальный анонс Huawei Nova 4 ожидается в декабре этого года. Устройство должно быть оснащено безрамочным дисплеем с вырезом под камеру. Ранее предполагалось, что первой моделью с подобной технологией станет Samsung A8s.