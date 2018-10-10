USB-C и Face ID. Журналисты узнали подробности о новых iPad Pro

Вскоре будет представлено восемь моделей iPad Pro: четыре c Wi-Fi и четыре с LTE. Гаджеты получат несколько новых функций.

Ожидается, что Apple проведет презентацию новых iPad уже в этом месяце, сообщает 9to5mac.com со ссылкой на собственные источники.

Большая часть информации подтверждается доказательствами в бета-версии iOS 12.1, которая включает ссылки на устройство iPad2018Fall. В частности, известно, что коды моделей с Wi-Fi - iPad8,1, iPad8,2, iPad8,5 и iPad8,6. Модели с LTE получат названия iPad8,3, iPad8,4 и iPad8,7 и iPad8,8. Это означает, что в обоих вариантах размера будут две модели Wi-Fi и две модели LTE.

Новый iPad Pro получит дисплей с тонкими рамками и лишится фирменной домашней кнопки. В отличие от iPhone X, планшет iPad Pro не получит выреза на экране. Судя по всему, в тонких рамках достаточно места, чтобы разместить камеры и датчики TrueDepth для распознавания пользователей.

В планшетах будут использоваться те же компоненты системы, что применяются сейчас в iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Однако, распознавание пользователей будет работать и в горизонтальном режиме. Примечательно, что, несмотря на поддержку после установки горизонтального идентификатора лица, процесс регистрации придется осуществлять в портретной ориентации.

Еще одно кардинальное нововведение iPad Pro 2018 — появление порта USB Type-C. Его особенность еще и в возможности вывода картинки в 4K HDR на внешние дисплеи. Также iPad Pro 2018 получит магнитный разъем для подключения аксессуаров.

Также отмечается новый стилус Apple Pencil. Он будет сопрягаться с планшетом, просто при приближении к нему, как AirPods или HomePod, без необходимости подключать через коннектор.