Умный шпион. Колонка с Alexa записала частный разговор и отправила его другому пользователю

Представителям компании Amazon пришлось объясняться после того, как их колонка с ассистентом Alexa записала разговор и отправила запись посторонним.

Женщина из Портленда пожаловалась, что разговор между ней и ее мужем записали и отослали коллеге мужа, пишет The Verge.

Коллега связался с парой и сообщил о взломе их устройства. Как выяснилось, мужчине пришла запись беседы, в которой супруги обсуждают паркетный пол.

В заявлении для The Verge представитель Amazon подтвердил, что этот инцидент произошел, но, похоже, это была серия необычных совпадений в разговоре, а не шпионаж за пользователями.

"Echo проснулся из-за слова в фоновом разговоре, звучащего как Alexa. Затем последующий разговор был услышан как запрос "отправить сообщение". В этот момент Alexa сказала вслух "Кому?". А фоновая беседа супругов была интерпретирована как имя в списке контактов клиентов. Затем Alexa спросила вслух: "[контактное имя], правильно?" и интерпретировала фоновой разговор как "правильно". Эта последовательность событий очень маловероятна, но мы оцениваем варианты, чтобы сделать этот случай еще менее вероятным", - заявили представители Amazon.

Это объяснение для многих прозвучит неубедительно, но владельцы Alexa знают, что иногда ассистент включается во время фоновых разговоров.

"Мой личный ассистент Alexa начинал случайным образом играть песни, потому что считал, что услышал, как я прошу какую-нибудь музыку. Но редко встречается случай, когда последовательные команды приводят к отправке записи", - признается журналист The Verge Том Уоррен.

Ранее НВ сообщало, что пользователи умной колонки Amazon Echo начали жаловаться на то, что их гаджет внезапно начинает смеяться. Представители Amazon сообщили, что знают о проблеме, и пообещали ее исправить. По их словам, Alexa может реагировать на команду "Alexa, laugh" ("Алекса, засмейся") и по ошибке распознавать ее в других фразах. Ее заменят на команду "Alexa, can you laugh" ("Алекса, можешь рассмеяться?"), чтобы избежать ложных срабатываний.