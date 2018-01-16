Умные колонки Google Home вызывают проблемы с сетями Wi-Fi

В конце прошлой недели в США стали появляться сообщения о проблемах с Wi-Fi сетями, которые построены на основе роутеров TP-Link.

Эти сети могут перестать функционировать при использовании гаджетов Google Home и Chromecast, пишет Android Central.

Проблема впервые появилась при использовании маршрутизатора TP-Link Archer C7 и большой колонки Google Home Max. Пользователи сообщали, что маршрутизатор отключался, как только Home Max добавлялся в сеть.

"Моя Google Home Max прибыла сегодня. Первоначальная установка прошла успешно, все работало, но потом мой Wi-Fi упал, и только перезапуск модема и роутера смогли решить эту проблему. Это случилось еще пару раз пока я не понял, что причина в Max. Wi-Fi умирал и мне приходилось перезапускаться", — написал один из пользователей форума.

Сначала проблемы касались модели роутера TP-Link Archer C7. Однако, как оказалось, проблема возникает не только у одной модели TP-Link. Все остальные устройства этого производителя также подвержены сбоям, если в их сети оказывается Google Home Max. Более того, роутеры других фирм также страдают из-за работы устройства Google.

Выяснилось, что источник проблемы - в неправильной работе технологии Cast. Предполагается, что устройства должны передавать пакеты данных каждые 20 секунд. Но Home Max и другие устройства этой серии делают это гораздо чаще, что приводит к перезагрузке устройств, распределяющих Wi-Fi.

Представители Google заявили, что изучают эту проблему и рассчитывает на ее решение в ближайшее время.