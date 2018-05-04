Умные часы Apple спасли жизнь жителю Нью-Йорка

Часы Apple Watch предупредили 32-летнего Уильяма Монзиделиса о том, что ему нужно срочно обратиться к врачам.

Во время работы у Уильяма Монзиделиса закружилась голова и началось кровотечение. Вскоре после этого Apple Watch отправил ему уведомление с предложением срочно обратиться за медицинской помощью, сообщает Fortune.

По пути в больницу у Монзиделиса начались приступы, и к моменту прибытия в медучреждение всего через 30 минут, он потерял очень много крови. Доктора обнаружили, что у Монзиделиса была язва и он нуждался в переливании крови для хирургического вмешательства. Врачи провели операцию, и он выжил.

По словам Монзиделиса, врачи сказали ему, что если он не получит уведомление от Apple Watch, он бы умер.

Несмотря на то, что Apple Watch не классифицируется как специализированное медицинское устройство, они имеют все большее число функций, направленных на мониторинг состояния здоровья человека. Главным среди функций, ориентированных на здоровье, является трекер, который может контролировать сердечную деятельность человека и предупреждать о резких изменениях. Когда Apple Watch выявляют проблему, они отправляют срочное уведомление, которое предлагает владельцу обратиться за медицинской помощью.

История Монзиделиса не уникальна. Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что Apple Watch спасли жизнь 18-летней девушке Динне Ректенвальд после того, как она узнала, что ее сердечный ритм в ночное время подскочил до 160 ударов в минуту. Когда девушка обратилась к медикам, ей сказали, что у нее почечная недостаточность. Если бы не Apple Watch, она бы могла умереть.