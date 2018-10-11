Умнее многих. Создатель Android работает над смартфоном, который сам отвечает на письма

Основанная создателем Android Энди Рубиным фирма Essential занята разработкой смартфона с инновационным интерфейсом и поддержкой искусственного интеллекта.

Устройство, которое все еще находится в разработке, должно отвечать на сообщения и электронные письма от имени пользователя, пишет The Verge.

Отмечается, что новый гаджет предназначен для "освобождения пользователей от их телефонов". Он получит небольшой экран и будет контролироваться в основном с помощью голосовых команд, в то время как встроенный искусственный интеллект будет имитировать владельца, автоматически реагируя на сообщения электронной почты и текстовые сообщения, к примеру - на прием заказов.

В Essential хотят, чтобы устройство было способно самостоятельно отвечать на письма и сообщения, назначать встречи и так далее. Тем не менее, неясно, чем смартфон будет руководствоваться в каждом конкретном случае.

Основатель и глава Essential Products Энди Рубин в интервью Bloomberg в прошлом году изложил свою мечту о телефоне, который является "виртуальной версией вас". Этот продукт, сказал Рубин, позволит кому-то забыть о постоянном использовании смартфонов.

"Вы можете наслаждаться жизнью, когда ужинаете, не касаясь своего телефона, и вы можете доверять своему телефону, чтобы он делал что-то от вашего имени", - сказал тогда Рубин.

Судя по всему, Essential вложила все силы в разработку нового смартфона. Все другие проекты, включая второе поколение Essential Phone и "умную" колонку, были свернуты, поскольку они мало отличались от тех, что уже предлагает рынок. Первый прототип устройства будет готов уже к концу года, а покажут его на выставке CES 2019, которая состоится в январе.