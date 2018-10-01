У новых iPhone нашли проблемы при зарядке

Некоторые пользователи новых iPhone Xs и Xs Max испытывают проблемы с зарядкой своих устройств.

Проблема, похоже, возникает, когда пользователи подключают свои телефоны в спящем режиме, и их экраны отключены, пишет Mashable.

В обсуждениях на сайту Reddit владельцы новых гаджетов отмечают, что смартфон не начинает зарядку после подключения провода в том случае, если экран iPhone находится в выключенном состоянии. Для устранения неполадки владельцу гаджета приходится включать экран iPhone или переподключать кабель.

Некоторые отмечают, что побороть проблему с игнорированием поступления заряда можно дважды нажав по экрану блокировки, однако данный способ сработал лишь у некоторых "пострадавших" владельцев.

Многие связывают такое поведению флагманских смартфонов с функцией ограничения доступа по USB, представленной в iOS 11.4.1. Эта функция не позволяла iPhone подключаться к устройствам, таким как компьютеры, если они не были разблокированы.

Возможно, что данные проблемы не являются массовыми, потому на данный момент не выявлено никаких эффективных способов по их устранению. До сих пор неясно, что является причиной появления проблем с зарядкой, а также программная ли это ошибка. Apple также пока не дает никаких комментариев.

Ранее НВ сообщало, что аналитики лаборатории DisplayMate уверяют, что дисплей нового iPhone XS Max превосходит экраны всех остальных смартфонов. Эксперты провели тесты на точность передачи цвета, яркость, калибровку экрана и другие показатели.

Экран iPhone XS Max обладает абсолютной точностью цветопередачи в 0.8 JNCD. По этому показателю дисплей смартфона близок к идеальному и обходит предыдущего лидера рейтинга Galaxy Note 9. Максимальная яркость экрана iPhone XS Max - 660 нит. Это значительно больше, чем у большинства экранов OLED.