17 октября 2018, среда

У нас меньше. Huawei сравнил свою монобровь с iPhone

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Huawei померялся монобровью с Apple
Фото - pocketnow.com

Huawei померялся монобровью с Apple

На презентации новых флагманов Mate 20 и Mate 20 Pro, китайский производитель Huawei сравнил размер "моноброви" своих моделей с последними iPhone. Вырез у Apple оказался больше. 

Во время презентации новых смартфонов, привычно для Huawei, представители компании сравнили свои устройства с моделями конкурентов, передает Pocketnow.

Чтобы оправдать большую монобровь в новых Mate 20 и Mate 20 Pro, Huawei сравнила ее с вырезами на смартфонах Apple.

Оказалось, ширина моноброви в телефонах китайского бренда составляет 32,8 мм, во флагманском iPhone XS Max - 34,5 мм, а в "бюджетном" iPhone XR - 35,1 мм. 

Как уже писало НВ, Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro первыми среди Android-смартфонов получили процессор Huawei Kirin 980, изготовленный по 7-нанометровому технологическому процессу. 

Фишкой модели также стал новый квадртаный модуль с тремя камерами от известного бренда Leica.

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