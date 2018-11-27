Цифровая обложка. LG патентует новый тип складного смартфона

Компания LG рассматривает необычный дизайн складного смартфона и описывает в патенте гибкий дисплей, который полностью обтекает рамку.

Это означает, что при складывании устройство можно использовать так же, как традиционный смартфон, пишет PhoneArena.

Смартфон может иметь изогнутый дисплей, который оборачивается вокруг гаджета. Похоже, что эта часть дисплея прикрепляется магнитами к корпусу устройства, что позволяет пользователям легко разворачивать панель и получать доступ к дисплею размером с планшет.

Поскольку складные устройства еще не запущены, полезность таких гаджетов по-прежнему остается в значительной степени неясной. Тем не менее, если первые устройства появятся в начале 2019 года, вскоре крупные бренды, вроде Samsung, смогут определить преимущества новинки.

Добавим, что складной смартфон LG может быть выпущен на выставке CES 2019 в начале января. Его дизайн и спецификации остаются в основном неясными.

Отметим, корейский производитель зарегистрировал в EUIPO (ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза) несколько названий нового устройства: Flex, Foldi и Duplex. Все три имени находятся в разделе смартфоны.

Ранее НВ сообщало, что LG запатентовала смартфон с 16 модулями камеры. Судя по патентному изображению, камеры расположены на изогнутой подложке. Патент описывает смартфон с основной камерой из 16 объективов с различными фокусными расстояниями и характеристиками. В частности, одним нажатием можно получить 16 кадров всеми объективами, а затем выбрать лучший.