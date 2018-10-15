Триллионы кадров в секунду. Канадские ученые создали камеру, которая "замораживает время"

Ученые из канадского Университета Квебека изобрели самую быструю в мире камеру, которая делает 10 трлн снимков в секунду.
Как сообщает портал Futurism, канадские изобретатели произвели самую быструю в мире камеру.
Аппарат может снимать 100 млрд кадров в секунду, но, благодаря "одновременной записи статического изображения и выполнению сложной математики" эту цифру увеличили до 10 трлн.
Этого достаточно, чтобы запечатлеть световой луч в космосе, хотя практически камеру планируют применять в биомедицинских и материальных исследованиях.
"Это является достижением, но мы уже видим возможности для увеличения скорости к одному квадриллиону кадров в секунду", -заявляют создатели камеры.
Устройство получило название T-СUP - аббревиатура технологии "сжатая ультрабыстрая фотография" и приставка T (триллион).
Предыдущий рекорд был установлен в 2015-м, тогда камера делала 4,4 трлн кадров в секунду.
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