15 октября 2018, понедельник

Триллионы кадров в секунду. Канадские ученые создали камеру, которая "замораживает время"

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Самую быструю в мире камеру произвели в Канаде
Фото - INRS

Самую быструю в мире камеру произвели в Канаде

Ученые из канадского Университета Квебека изобрели самую быструю в мире камеру, которая делает 10 трлн снимков в секунду.

Как сообщает портал Futurism, канадские изобретатели произвели самую быструю в мире камеру. 

Аппарат может снимать 100 млрд кадров в секунду, но, благодаря "одновременной записи статического изображения и выполнению сложной математики" эту цифру увеличили до 10 трлн. 

Этого достаточно, чтобы запечатлеть световой луч в космосе, хотя практически камеру планируют применять в биомедицинских и материальных исследованиях.

"Это является достижением, но мы уже видим возможности для увеличения скорости к одному квадриллиону кадров в секунду", -заявляют создатели камеры.

Устройство получило название T-СUP - аббревиатура технологии "сжатая ультрабыстрая фотография" и приставка T (триллион). 

Предыдущий рекорд был установлен в 2015-м, тогда камера делала 4,4 трлн кадров в секунду.

 

 

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