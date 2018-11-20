Три камеры. В сети появились первые подробности о новом флагмане Meizu

Источник опубликовал изображение готовящегося к выпуску смартфона Meizu 16s, который пока не был представлен официально.

Судя по изображению, новый флагман Meizu получит тройную основную камеру, пишет GizmoChina.

Ранее главный исполнительный директор Meizu уже подтвердил, что преемником Meizu 16 станет смартфон, который будет называться Meizu 16S или Meizu 16S Plus.

Представленный на снимке Meizu 16S имеет три основные камеры. Они расположены посередине телефона и расположены вертикально. Ниже датчиков - кольцевая вспышка. О фронтальной камере информации нет.

На фотографии также показано, что на телефоне есть порт USB-C внизу, расположенный в стороне от решетки динамиков и 3,5 мм аудиоразъема. Сканер отпечатков пальцев разместят под экраном.

Китайские источники подтверждают, что Meizu 16s будет построен на базе Snapdragon 8150 и войдет в число первых устройств на новом 7-нм чипе Qualcomm. Гаджет должен получить 8 ГБ оперативной памяти.

Ранее НВ сообщало, что компания Meizu выпустит смартфон Note 8 Plus с четырьмя основными камерами. Meizu Note 8 Plus станет вторым в мире смартфоном с четырьмя модулями в основной камере после Samsung Galaxy A9. Квадратный модуль камеры, в котором находятся четыре датчика, находится над сканером отпечатков пальцев. Камера оформлена в том же стиле, что и у флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.