Треть всей прибыли от продажи смартфонов в мире принес iPhone X

Доходы от продаж iPhone X составили 35% от всей прибыли на рынке смартфонов за четвертый финансовый квартал 2017 года.

В течение квартала устройство получило в 5 раз больше прибыли, чем общая прибыль более чем 600 производителей Android-устройств, пишет Macrumors.

Такие показатели прибыли были достигнуты несмотря на то, что модель iPhone X была доступна для покупки только в течение последних двух месяцев в году и, несмотря на сообщения, указывающие на плохие продажи гаджета.

Различные модели смартфонов Apple, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и др. в сумме обеспечили производителю долю прибыли на уровне 86%. Всего же первые десять моделей рейтинга принесли 90% всей прибыли в сегменте, все остальные модели в сумме набрали только 10%. При этом в первой десятке - 8 моделей Apple и две модели Samsung.

Согласно исследованию, Apple получила 86% прибыли с рынка смартфонов в конце 2017 года. Несмотря на то, что общая прибыль по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году снизилась на 1%, компании Тима Кука удалось увеличить прибыль на тот же 1%.

Apple традиционно не сообщает отдельную статистику по каждой модели iPhone, поэтому конкретные цифры трудно подтвердить. Тем не менее, Apple сообщила, что за 4-й квартал компания заработала $52,6 миллиардов, из которых $10,7 миллиардов были прибылью и продала 46,7 миллионов айфонов. Добавим, Apple уже более нескольких лет является самой прибыльной компанией производителей смартфонов.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple может начать производство iPhone 6S Plus на новом заводе в южной части Индии, чтобы снизить стоимость модели. Смартфоны будет производить партнер Apple - компания Wistron. Первоначально Wistron выпустит пробную партию iPhone 6s Plus, после чего Apple проверит качество и решит стоит ли запускать полноценное массовое производство смартфонов в Индии.