Тоже с вырезом. 27 апреля Nokia представит новый безрамочный смартфон

Компания HMD Global 27 апреля выпустит модель Nokia X6 камерой от Zeiss и вырезом в дисплее.

Просочившийся в соцсети снимок телефона демонстирует вырез над дисплеем. Такое решение будет использовано впервые для смартфонов Nokia, сообщает TechRadar.

Nokia X6 получит 5,8-дюймовый безрамочный дисплей с соотношением сторон 19:9 (у Nokia 7 plus экран 18:9). На задней панели будет вертикальная двойная камера с объективом Carl Zeiss. В правом углу расположен логотип Nokia — обычно надпись находится в верхнем правом углу смартфонов.

Предусмотрено два варианта "начинки" — процессор Qualcomm Snapdragon 636 с 6 ГБ оперативной памяти и MediaTek Helio P60 с 4 ГБ оперативной памяти.

Скорее всего, смартфон Nokia X6 будет работать под управлением Android Oreo 8.1 с сертификацией Android One. В модельном ряду компании эта модель расположится между Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus.

Согласно предварительным данным, версия смартфона Nokia X6 на чипе Snapdragon 636 с 6 ГБ оперативной памяти будет продаваться в Китае по цене 1799 юаней (около $285). Вариант Nokia X6 на чипе MediaTek Helio P60 с 4 ГБ оперативной памяти оценивается в 1599 юаней (порядка $253).

Добавим, что модель под названием Nokia X6 уже производилась. Этот мультимедийный телефон представили 2 сентября 2009 года на Nokia World 2009 в Германии. Это была одна из первых моделей от Nokia с емкостным экраном.