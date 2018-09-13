Тонны пафоса и Apple-клиника. Что думают эксперты о презентации новых iPhone

Вчера закончилась презентация устройств Apple 2018. Эксперты уже начали обсуждать и анализировать показанную продукцию.

Калифорния засыпает - Европа просыпается. В США весь предыдущий день обсуждали долгожданное событие в Купертино, а теперь наступил наш черед. Телеканал CNBC собрал комментарии ключевых западных технологических экспертов.

Нельзя сказать, что Тим Кук и компания показали что-то такое, чего мы уж совсем не ждали, ведь утечки за предыдущие несколько месяцев вплоть до мельчайших деталей дали нам понимание того, какими будут три сестрицы Xs, Xs Max и Xr.

Конечно, бюджетная версия вышла не такой уже и бюджетной, но в целом Apple обещание сдержала - в свет вышла новая народная модель, которая на несколько сотен долларов дешевле, чем флагманы.

Да и, по правде говоря, с такой пестрой расцветкой и самым мощным процессом в истории Apple - бионическим чипом А12 - аудитории будет грех жаловаться на iPhone Xr.

Выглядят все представленные смартфоны более чем привлекательно. Стекло, алюминий и металл в тандеме с дизайнерскими решениями инженеров компании помещают iPhone не то, что на космический, а уже на какой-то межгалактический уровень.

Стоит отдать должное и презентации, - Apple научилась делать ее на таком уровне, что хоть и большинство “новых” функций уже были представлены в других устройствах, зрелище выглядело завораживающе.

“Я думаю, что Apple очень хороша в том, чтобы сделать очень привлекательным вид самого дорогого и ожидаемого телефона. Я слышала, что в Театре (Стива Джобса - ред.) находилось много влиятельных людей, что означает нацеленность Apple на аудиторию, которой действительно очень важно, как будут выглядеть их устройства, камеры и т.д.”, - Линди Туррентин, веб-сай компьютерных технологий Cnet.

Одной из главных фишек iPhone Xs и Xs Max cтал новый максимально безрамочный OLED-экран. Конечно, “монобровь” сохранили, но теперь Apple явно останется в числе передовых производителей, которые ставят планку по качеству изображения на рынке.

Чем лучше производители делают экраны для смартфонов - тем больше устройств им удавалось продать

“То, что экраны стали намного лучше - это реально станет поводом купить телефон для людей, которые приходят в магазины. В последние два года мы видели, что чем лучше производители делают экраны для смартфонов - тем больше устройств им удавалось продать”, - Нилай Пател, веб-сайт компьютерной техники The Verge.

Улучшили и камеру с динамиками, продлили жизнь батареи, добавили функции дополненной реальности и машинного обучения, в общем - сделали все, без чего не обойтись в современном мире каждодневных открытий и технологических революций.



“Мне кажется, что сейчас люди не намерены покупать новый смартфон каждые два года. И, с потребительской точки зрения, это (новые iPhone - ред.) могут быть действительно хороши. Камеры будут очень качественными на длительный период времени, прекрасные дисплеи, словом - телефоны должны стать намного лучше через два года, чтобы вам понадобилось купить их”, - Джерри Белинсон, ежемесячный журнал потребительских товаров и услуг Consumer Reports.

Ранее НВ писало, что у новых iPhone могут появиться проблемы с процессорами, ведь Apple разорвала отношения с ключевым производителем мобильных чипсетов в мире - Qualcomm.

Похоже, что задачу решили, благодаря собственному бионическому чипу А12, который, как заявляют производители, на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее предыдущего поколения и позволяет производить рекордные 5 триллионов операций в секунду.

Теперь вопрос - хватил ли производственных мощностей Apple для того, чтобы удовлетворить запросы всех пользователей, или все же придется прибегнуть к помощи Intel?

Хотя, некоторые специалисты полагают, что сейчас это уже и не так важно, ведь компания не собирается брать числом и нацелена на другой вектор развития.

Теперь компании не нужно обязательно увеличивать количество производимых iPhone

“Что касается сервисов Apple: теперь компании не нужно обязательно увеличивать количество производимых iPhone для того, чтобы продолжить наращивание доходов. Продажа сервисов растет на 20%, это самый прибыльный бизнес и сейчас существует только 300 млн активных подписчиков”, - Вальтер Пьецик, аналитическая компания BTIG.

Приятно удивило многих и четвертое поколение Apple Watch. Судя по тому, что Apple все же теряет свою долю рынка из-за южнокорейского гиганта Samsung и быстрорастущей Huawei, сопряженные смарт-часы Apple могут занять свою нишу практически вне конкуренции.

“Пока iPhone зарабатывает очень много денег для Apple, - он не имеет огромной доли на глобальном рынке. И продажа новых Apple Watch для людей более зрелого возраста или просто для тех, кто заинтересован в здоровье и фитнесе, может стать очень хорошей идеей для компании. Хоть и сейчас, откровенно говоря, они не имеют особых проблем, разнообразие - это все равно здорово”, - Молли Вуд, веб-сайт о бизнесе и экономике Marletplace.

А кто-то и вовсе считает, что с такими технологиями компания может развивать медицинское направление и производить новую линейку устройств для здоровья.

“Это довольно большое открытие. Такое обновление действительно демонстрирует развитие усилий компании по продвижению часов - как серьезного медицинского устройства. Похоже, что Apple впервые основательно погружается в сердечные заболевания, что является самой распространенной причиной смерти во всем мире, и делает серьезные шаги как медицинская компания”, - Росс Мукен, аналитик технологий здравоохранения из консультационной компании Evercore.

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