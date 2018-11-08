Опять война? Apple запретила ставить Linux на некоторые свои компьютеры

Новые устройства Apple с процессором безопасности Apple T2 не поддерживают возможность установки ОС Linux.

Этот чип используется в iMac Pro, а также новых Mac Mini, MacBook Air и MacBook Pro 2018 года выпуска, пишет NeoWIN.

Новый чип "обеспечивает основу для зашифрованного хранения APFS, безопасной загрузки и сенсорного идентификатора на Mac". Однако одно из предостережений заключается в том, что компьютеры теперь не поддерживают Linux.

По умолчанию компьютеры Mac, поддерживающие безопасную загрузку, поддерживают только контент от Apple. Однако, чтобы повысить безопасность установок Boot Camp, также предоставляется поддержка безопасной загрузки Windows. Прошивка UEFI включает в себя копию сертификата Microsoft Windows Production CA 2011, который используется для проверки подлинности загрузчиков Microsoft.

Таким образом, хотя операционная система Windows может быть установлена ​​в новые Mac, те, кто хочет установить новинки дистрибутивы Linux, такие как Linux Mint или Ubuntu, должны будут использовать обходной путь.

Пользователи сайте Reddit указали, что можно отключить Secure Boot на устройствах, оборудованных T2, что позволяет загружать и устанавливать дистрибутивы Linux. Чтобы запустить Linux, вы должны сначала получить доступ к Утилите загрузки и отключить безопасную загрузку.

Добавим, что сторонние операционные системы используются на компьютерах Apple не так уж и редко. Например, создатель Linux Линус Торвальдс так использовал свой MacBook Air.