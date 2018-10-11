Теперь стеклянный. Razer выпустила второе поколение своего игрового смартфона

Производитель игровых ПК и периферии Razer анонсировал второе поколение своего специализированного игрового смартфона — Razer Phone 2.

Теперь устройство поддерживает беспроводную зарядку и оснащено защитой от воды по уровню IP67, пишет GSMArena.

Экран нового смартфона представляет собой 5,7-дюймовую ЖК-панель с разрешением QHD - 2560x1440 пикселей. При этом в Razer считают, что соотношение сторон 16:9 лучше всего подходит для мультимедиа. Новый экран стал на 50% ярче, чем раньше, достигнув максимум 580 нит. Компания утверждает, что новая панель лучше сохраняет детали в темных сценах.

Экран сохранил переменную частоту обновления до 120 Гц, что устраняет зависание и разрывы. Он поддерживает широкую цветовую гамму HDR и DCI-P3 для лучшего качества изображения в играх и видео.

Чипсет Snapdragon 845 получил новую систему водяного охлаждения. Цель Razer состояла в том, чтобы чипсет никогда не испытывал теплового тротлинга. Он подключен к 8 ГБ оперативной памяти и всего лишь к 64 ГБ хранилища UFS.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч теперь поддерживает быструю зарядку QuickCharge 4.0+. Для обеспечения беспроводной зарядки задняя часть телефона Razer 2 теперь сделана из стекла, в то время как остальной корпус сохранил детали из алюминия. Он теперь водостойкий с классом защиты IP67.

Основная камера состоит из двух сенсоров Sony IMX c разрешением 12 Мп: широкоугольного c оптической стабилизацией и телеобъектива. Интерфейс приложения камеры адаптирован для съемки одной рукой. Фронтальная камера оснащена сенсором на 8 Мп.

Смартфон Razer Phone 2 представлен в черном цвете в матовом и глянцевом вариантах по цене $799. Предварительные заказы уже принимаются, поставки новинки начнутся до конца октября.

Ранее НВ сообщало, что ориентированный на игры смартфон Asus ROG Phone будет доступен для покупки в магазинах США с 18 октября со стартовой ценой в $899. Asus ROG Phone построен на базе разогнанной версии Snapdragon 845 с пиковой частотой 2,96 ГГц. Оперативной памяти у новинки 8 ГБ, а флэш-памяти — 128 либо 512 ГБ.