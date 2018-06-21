Теперь с вырезом. Xiaomi показала Pro-версию смартфона Redmi 6

За несколько дней до презентации компания Xiaomi опубликовала официальное фото Redmi 6 Pro.

Xiaomi Redmi 6 Pro представляет собой устройство среднего уровня с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой, пишет GizmoChina.

Модель Redmi 6 Pro будет поставляться в таких цветовых вариантах, как Rose Gold, Sand Gold, Lake Blue, Black и Flame Red. Передняя сторона телефона имеет надрез в верхней части, а на задней стороне - вертикальная установка с двумя камерами и сканером отпечатков пальца.

Предыдущие утечки показали, что Redmi 6 Pro будет оснащен 5,84-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение FHD + с соотношением сторон 19:9. Xiaomi использовала процессоры MediaTek в смартфонах Redmi 6 и 6A, но ходят слухи о том, что компания может использовать Snapdragon 625 в модели Redmi 6 Pro.

Предполагается наличие модификаций с различными конфигурациями памяти: 2/16 ГБ, 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти microSD. Емкость аккумулятора составит 4 000 мАч, устройство будет поддерживать быструю зарядку.

Цена Redmi 6 Pro на данный момент не подтверждена, но ожидается, что младшая версия гаджета на внутреннем рынке будет стоить около $154.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi объявила дату презентации планшета Mi Pad 4. Гаджет будет официально представлен в Китае уже 25 июня. В этот же день должны официально представить модель Redmi 6 Pro.