Телефона хватит. Создатель Twitter признался, что у него нет ноутбука.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что не пользуется ноутбуком, поскольку ему достаточно смартфона.

Дорси поделился этим фактом на пресс-завтраке в Сиднее, Австралия, в пятницу, пишет Mashable.

"У меня нет ноутбука, нет, я все делаю на своем телефоне", - сказал он ведущей новостей Деб Найт, которая спросила Дорси о его методах онлайн-безопасности. Найт напомнила об известной фотографии генерального директора социальной сети Facebook Марка Цукерберга, на которой веб-камера его ноутбука физически скрыта лентой.

Вместо того, чтобы использовать клавиатуру, Дорси предпочитает диктовку и инструменты для набора голосом. Но, по-видимому, он не использует ноутбук больше для практичности и баланса между работой и жизнью, чем для безопасности.

"Я думаю, что это может поглотить все ваше время. Устройства, которые у нас есть дают нам много интересного, и вы, безусловно, можете в них застрять. Поэтому я разработал множество личных практик: я не проверяю мой телефон утром, покая не пойду на работу. И я отключаю уведомления, поэтому я не постоянно реагирую на то, что приходит вокруг меня", - рассказал Дорси.

"Когда у нас заканчиваются встречи, телефоны закрываются, ноутбуки закрываются, поэтому мы можем сосредоточиться и не просто проводить время вместе, но сделать это время значимым - и если даже это время составляет 15 минут, то это 15 минут жизни", - считает создатель Twitter.

Но, обращаясь к вопросу о безопасности, Дорси напомнил об осознанности: "Самое главное, что вы помните об этом. Вы должны понимать, какие данные компания или служба имеет. Важно помнить, что у вас есть двухфакторная аутентификация, включенная на всех ваших учетных записях, что вы регулярно меняете свои пароли - я знаю, что это боль, но это очень важно".

Ранее НВ сообщало, что создатель Twitter Джек Дорси уверен, что в течение 10 лет Bitcoin обойдет по важности доллар США и станет единой глобальной валютой.

"У мира в конечном итоге будет единая валюта, у интернета будет единая валюта. Лично я считаю, что это будет Bitcoin. Вероятно, это случится через десять лет, но это может быть и быстрее", — считает Джек Дорси.