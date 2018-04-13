Тайваньские инженеры показали прототип гибкого AMOLED-дисплея

Тайваньский научно-исследовательский институт промышленных технологий (ITRI) продемонстрировал прототип складного AMOLED-дисплея, который может использоваться в будущих складных телефонах.

Прототип появляется в коротком видео и, по словам авторов ролика, экран "быстро приближается к коммерческим стандартам", сообщает Android Authority.

В раскрытом состоянии прототип напоминает обычный 7-дюймовый планшет. Но при этом одна из частей устройства немного больше другой. Это позволит использовать в будущем на таких экранах функцию Always-On Display.

Дизайн складного смартфона оставляет желать лучшего, но это только тестовый образец.

По уверениям создателей дисплея, он имеет хорошую упругость и может быть сложен до 200 тысяч раз. Если предположить, что мы проверяем наши телефоны 150 раз в день, этого должно хватить примерно на 4 года.

Тайванский Научно-исследовательский институт промышленных технологий ITRI был основан в 1973 году. Институт участвует в программе AMOLED и в настоящее время сосредоточен на гибких OLED-панелях и e-paper дисплеях. В 2016 году институт продемонстрировал складную и сворачиваемую технологии OLED.

Осенью 2017 года НВ сообщало, что компания Samsung подала заявку в Национальное агентство радиоисследований Кореи на сертификацию первого сгибаемого смартфона. Устройство предназначено для домашнего рынка, оно уже сертифицировано для Wi-Fi и Bluetooth.