07 ноября 2018, среда

Свершилось. Samsung показала прототип первого гибкого смартфона

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Samsung показала первый в линейке смартфон с гибким экраном
Фото - samsung _dev / YouTube

Samsung показала первый в линейке смартфон с гибким экраном

Компания Samsung показала прототип смартфона, который можно сложить пополам. Гаджет появился благодаря новой технологии дисплея Infinity Flex, но ожидать на рынке его стоит только в следующем году.

Южнокорейский производитель Samsung провел конференцию для разработчиков в Сан-Франциско, где, среди прочего, подразнил аудиторию новым гаджетом с разворачивающимся экраном. 

Как говорят представители компании, в "закрытом" варианте это будет обычный смартфон, а в развернутом - полноценный планшет с диагональю экрана 7,3 дюйма. 

Точная дата выхода, название и характеристики устройства пока неизвестны, но в Samsung говорят, что гибридный гаджет выйдет на рынок в следующем году. 

Во время конференции также сообщили, что Google обеспечит поддержку программного обеспечения Android для нового устройства Samsung. Cпециально для смартфона-планшета с гибким экраном разработают оригинальные функции, вроде раздельного экрана и режима картинки в картинке. 

Ранее НВ писало, что китайская компания Royole Corporation обогнала всех конкурентов и представила первый коммерческий гаджет с гибким экраном. Их FlexPai тоже является наполовину телефоном - наполовину планшетом и будет доступен для китайских пользователей уже в декабре 2018-го по цене от $1300.

В развернутом виде, диагональ экрана составляет 7,8-дюймов и имеет разрешение 1920x1440 пикселей. FlexPai будет укомплектован чипсетом Qualcomm Snapdragon 8-го поколения (который, предположительно, получит индекс 855) с частотой процессора 2,8 ГГц.

Базовая модель идет с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также со слотом для дополнительной microSD карты. Гаджет имеет две камеры - на 20 и на 16 Мп. Разработчики обещают до 200 тыс. “свертываний”.

Вскоре выпустить свои гибкие телефоны планируют также Huawei, Lenovo, ZTE, Xiaomi, Doogee и даже Apple. Правда, ожидать гуттаперчевый iPhone стоит не раньше 2020-го.

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