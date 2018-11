Свершилось. Samsung показала прототип первого гибкого смартфона

Компания Samsung показала прототип смартфона, который можно сложить пополам. Гаджет появился благодаря новой технологии дисплея Infinity Flex, но ожидать на рынке его стоит только в следующем году.

Южнокорейский производитель Samsung провел конференцию для разработчиков в Сан-Франциско, где, среди прочего, подразнил аудиторию новым гаджетом с разворачивающимся экраном.

Как говорят представители компании, в "закрытом" варианте это будет обычный смартфон, а в развернутом - полноценный планшет с диагональю экрана 7,3 дюйма.

Watch Samsung's foldable phone in action, from its #SDC18 demo ???? pic.twitter.com/OTuCtviIL0