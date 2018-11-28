Суперкар среди смартфонов. OnePlus готовит анонс модели McLaren 6T

Китайская компания OnePlus и британский автопроизводитель McLaren объявили о начале сотрудничества, итог которого покажут 11 декабря.

В этот день должна пройти презентация спецверсии флагманского смартфона OnePlus McLaren 6T, пишет The Verge.

Страница тизера, которая посвящена анонсу, запланированному на 11 декабря, не оставляет сомнений в вероятном содержании объявления, поскольку в ней указан URL-адрес "mclaren-6t".

Крупные мобильные вендоры регулярно заключают партнерские соглашения, финалом которых становится выпуск смартфонов со словам Porsche Design, Ferrari, Lamborghini и так далее в названиях. OnePlus также выпускала спецверсии смартфонов, но они были посвящены не автомобилям, а фильмам: Звездные войны, Мстители и так далее.

Телефон, судя по всему, будет посвящен скорости. Вероятно, McLaren 6T получит топовое железо, получив, к примеру, пару лишних гигабайт оперативной памяти. Другие подробности о новинке неизвестны. Телефон точно будет доступен в Европе.

Цвет надписи McLaren при запуске новых автомобилей оранжевый, так что есть высокая вероятность того, что это модель McLaren 6T тоже будет оранжевой. Узнать это наверняка можно будет через пару недель.

Ранее стало известно, что в начале 2019 года OnePlus запустит новую линейку смартфонов, которая будет продвигаться и обновляться независимо от привычных "доступных флагманов". Входящие в нее устройства получат поддержку 5G и некий "премиальный" дизайн.