Стало известно, когда Magic Leap выпустит свои первые очки дополненной реальности

Magic Leap пообещала объединить физический и виртуальный мир с пользой для индустрии развлечений, торговли и других сфер жизнедеятельности

Загадочный стартап, стоимость которого оценивается в $6 млрд, получил еще несколько сотен миллионов долларов инвестиций и пообещал вывести на рынок свой долгожданный AR-гаджет в этом году.

Стартап Magic Leap на прошлой неделе привлек $461 млн от инвестиционной группы из Саудовской Аравии. Компания со штатом 1,4 тыс. работников уже несколько лет работает над гарнитурой дополненной реальности (AR). Она пообещала выпустить на рынок свое первое AR-устройство к концу 2018 года. По данным Bloomberg, его стоимость будет колебаться в пределах $1,5-2 тыс.

Стоимость стартапа, в состав инвесторов которого вошли свое время Google, Alibaba и Morgan Stanley, оценивается в $6 млрд. Это при том, что со времени своего основания в 2011 году Magic Leap еще не вывел на рынок ни одного устройства.

Стартап с главным офисом во Флориде (США) несколько лет назад начал работу над "новым видом интерактивного взаимодействия между людьми и компьютером". По данным компании, ее устройство дополненной реальности сможет накладывать виртуальные 3D-изображение на реальный мир. Это, уверены в Magic Leap, позволит получить новый опыт взаимодействия физического мира с цифровым содержимым. Например, в индустрии торговли, развлечений, а также в коммуникациях и производительности.