Стали известны характеристики нового планшета Xiaomi Mi Pad 4

В результате анализа файлов прошивки экспертам удалось узнать некоторые технические спецификации будущего Xiaomi Mi Pad 4.

Судя по всему, планшет будет работать на процессоре Snapdragon 660, сообщает XDA-Developers.

Исполнительный директор Xiaomi заявил, что компания работает над новым планшетом Mi Pad еще в октябре, но с тех пор не было никакой официальной информации. Новые данные появились из файлов прошивки неизвестного устройства Xiaomi.

На то, что это именно планшет, а не смартфон, указывают несколько показателей. Конфигурация MIUI для устройства заявляет, что это "pad", ранее такой показатель был только у Xiaomi Mi Pad. Кроме того, в build.prop свойство ro.build.characteristics установлено на "планшет". Это свойство нужно для приложений, которые по-разному работают на смартфонах и "таблетках".

Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, что достаточно много для смартфона. Подобная емкость подходила бы Xiaomi Mi Max 3, но файлы прошивки для этого смартфона другие. Также у устройства низкая плотность пикселей.

Согласно файлам конфигурации камеры устройства, у него будет один 13 МП сенсор OmniVision OV13855 с апертурой af / 2.0 на задней панели и один 5-мегапиксельный сенсор Samsung S5K5E8 с апертурой af / 2.0 спереди. Устройство не поддерживает 4K видеозапись, но, по-видимому, будет поддерживать портретный режим.

Китайские источники приписывают планшету наличие модуля 4G для работы в мобильных сетях четвертого поколения LTE. Не исключено, что новинка будет предлагаться с двумя операционными системами — Android и Windows.

Официальная презентация Xiaomi Mi Pad 4 должна состояться в ближайшие два месяца.

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