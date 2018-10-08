08 октября 2018, понедельник

Стала известна дата старта продаж нового флагмана OnePlus

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Один из рендеров нового смартфона
Фото: OneLeaks

Один из рендеров нового смартфона

Флагманский смартфон OnePlus 6T представят официально 17 октября, а в продажу гаджет поступит 30 числа.

Устройство получит встроенный сканер отпечатков пальцев, но лишится 3,5 мм аудиоразъема, пишет GSMArena

На сайте магазина Amazon India на странице гаджета выделяется дата 30 октября. Это тот день, когда предложение о возможности предварительного заказа смартфона заканчивается, и OnePlus 6T должен появиться на полках магазинов.

OnePlus 6T, как предполагается, получит чипсет Snapdragon 845, как минимум шесть гигабайтов оперативной памяти и будет работать под управлением ОС Android Pie. Также смартфон получит на 10% большую батарею, чем его предшественник OnePlus 6.

OnePlus 6T будет иметь много общего с моделью Oppo R17, поскольку обе компании являются частью одного и того же консорциума. Гаджет получит 6,41-дюймовый AMOLED-экран с вырезом для камеры, а на задней панели будет ​​вертикальная установка с двумя камерами со светодиодной вспышкой ниже.

Если верить Amazon India, у новинки будет два варианта цвета, а беспроводная зарядка не поддерживается. Причина кроется в невысокой скорости пополнения заряда — технология оказалась не так хороша, как хотелось бы производителю.

Все остальное в значительной степени совпадает с моделью OnePlus 6 - клавиши громкости слева, кнопка питания и слайдер с правой стороны, динамик и порт USB-C внизу.

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