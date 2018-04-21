Фотографы от бога. Сравнение камер Samsung Galaxy S9+ и Huawei P20 Pro

В этом году камеры смартфонов снова шагнули далеко вперед

У производителей смартфонов есть добрая традиция: на каждой презентации флагманов рассказывать о том, что их камера самая лучшая. В этом году традиционный упор на фотосъемку снова сделали Samsung и Huawei. Обе компании доказывали в промо-снимках и сложных хитросплетениях технических характеристик, что их устройство лучше всех делает фото ночью, предлагает лучший режим Super Slow-mo и в целом не имеет себе равных по камере. НВ разбирается, кто из двух лучших камерофонов “более лучший” на деле.

Матчасть

По техническим характеристикам оба смартфона получили одни из самых интересных и вполне неповторимых решения.

У Samsung Galaxy S9+ основная камера - сдвоенная. Основной модуль - 12-мегапиксельный со сменяемой диафрагмой (f/1.5-2.4, второе значение предназначено для дневной съемки, первое - для ночной), фантастически быстрым автофокусом и автоматическим HDR-режимом. Вторая из двух также 12-мегапиксельная, предназначена для фокусов вроде боке, а также 2-кратного оптического зума. Фронтальная - простовата по меркам флагмана и несколько теряется на фоне Huawei (8 МП), но снимает все равно отлично.

Huawei P20 Pro стал первым на рынке смартфоном с тройной основной камерой. У каждой из тройки своя задача. Основной модуль тройной камеры - 40 мегапиксельный, он делает снимки более детализированными.

По традиции, заведенной два поколения флагманов линейки P назад, второй - черно-белый. Предназначен для расширения динамического диапазона и точной цветопередачи в полутонах.

Третий - 8-мегапиксельный - обеспечивает рекордный 3-кратный оптический зум, который работает только в достаточном освещении.

Фронталка в этой модели 24-мегапиксельная. И это в принципе тоже огромный показатель для смартфона.

Обе камеры оснащаются неким подобием искусственного интеллекта. Например, Huawei умеет определять, что за объект в кадре и менять под него режим съемки. В целом, вероятно, это полезно, но на практике без этого вполне можно жить. Тем более что не всегда установка “правильного” режима существенно влияет на качество снимков.

У Samsung есть камера Bixby, но это больше про получение большего количества информации о мире (сориентироваться на местности, попробовать косметику, узнать, что за вино и т.д.), чем про фото. Поэтому этот пункт остается вне сравнения.

Обратите внимание, что при нажатии на снимок он откроется в оригинальном размере. Первыми в примерах идут снимки, сделанные камерой Samsung Galaxy S9+, вторыми - Huawei P20 Pro.

Ночная съемка

Начнем с главной интриги. Обе компании на презентации сделали особенный упор на том, что камеры их флагманов снимают лучше других в полной темноте.

У Huawei есть специальный режим “Ночь”, но можно попробовать снимать и в обычном. Во втором случае съемка происходит быстрее, а в первом как раз и удается добиться лучшего результата, но это занимает несколько секунд. В течение этого времени нужно постараться держать смартфон ровно, хотя умеренное дрожание рук простительно.

Samsung, в принципе, позволяет делать ночные снимки в автоматическом режиме. Съемка происходит очень быстро.

Ниже приводим снимок, где в камере Huawei использовался специальный режим. Как видите, точность и детализация и правда выше, свет от фонарей не заливает все вокруг.

В целом, нельзя сказать, что Galaxy S9+ снимает в темноте плохо. Снимки отличные и вполне сгодятся для большинства задач, и уж тем более будут отлично смотреться в соцсетях. Но P20 Pro демонстрирует лучший результат.

В слабом освещении

При этом как только речь заходит о съемке в слабом освещении (например, в помещении с приглушенным светом или в вечерних сумерках), то вся магия камеры Huawei как будто исчезает. Samsung, наоборот, справляется хорошо.

Хотя справедливости ради стоит отметить, что у обеих камер снимки получаются очень резкими, такое впечатление, что объекты вырезаны и наклеены.

Против солнца

Есть ощущение, что камера в смартфонах Huawei ориентирована на более продвинутых пользователей, которые не полезут снимать, когда очевидно, что условия для съемки не подходящие. В Samsung ориентируются больше на тех, кто не хочет ничего знать о том, что против солнца не снимают и что ручные настройки могут сделать кадр интереснее. В формате “навел и снял” камера флагмана Samsung справляется лучше, особенно, если слепит солнце.

Оптический зум

Тут работает простая математика - она на стороне Huawei. Но результат у обеих камер пристойный, если хорошее освещение.

“Живые” и не очень фото

У каждой камеры есть свой вариант “живых” фотографий (у Samsung, например, это называется “живой фокус”). По сути, в этом режиме смартфон размывает задний фон, что делает снимки более естественными, как будто снятыми на профессиональную оптику.

По ощущению, обе камеры справляется с этим на одинаковом уровне. Иногда снимки выглядят так, как будто делалось стажером в фотошопе на скорую руку, иногда получается вполне естественно. Причем удачные и неудачные кадры бывают у обеих камер. Это как раз те моменты, в которых становится понятно, что снято хоть и на дорогой, но на смартфон.

Но, кстати, если речь идет не о съемке цветочков, а о людях, то получается прям здорово. И тут есть за что похвалить обоих производителей.

Со съемкой в автоматическом режиме без каких-то сложных условий оба смартфона справляются прилично. Это определенно не сложно для них. Хотя у Samsung снимки получаются светлее, в темных участках видно больше нюансов цвета.

Но если речь идет о кадре, где много всяких мелочей и игра света, Huawei опять начинает теряться, ПО засвечивает какие-то области, где-то появляются слишком резкие контуры. В общем, камера как будто сходит с ума, не в состоянии справиться с количеством информации.

Super Slow-mo

Samsung и Huawei представили в текущем поколении флагманов возможность снимать видео со скоростью 960 кадров в секунду (при разрешении HD). Камеры самостоятельно умеют определять движение в кадре и замедлять его в тот момент, когда это необходимо. Это в теории.

На практике хорошо получается только тогда, когда в кадре нет посторонних движущихся объектов и когда движущийся объект достаточно крупный и движение начинается достаточно резко. В противном случае получается ерунда. О том, чтобы снять чей-то подвиг в людном месте (в ботсаду или посреди улицы, например), можно и не думать. Когда замедляется все движение в один момент, результат выглядит странно. Но это скорее о технологии, чем о недостатках конкретных устройств.

А так - режимы есть, они рабочие, но не хватает большей чувствительности что ли.

Селфи

И тут снова фаворит очевиден. Huawei активно продвигает селфи в массы и “себяшки” на ее смартфонах получаются достаточно милые. Камера незаметно убирает все недостатки кожи и как-то более естественно отделяет человека от фона. У Samsung тоже отлично, но конкурент все-таки опережает.

Вердикт НВ

В этом году камеры смартфонов сделали очередной, и очень большой шаг вперед, преодолев, казалось бы, законы физики. Однако если в Samsung к качественным улучшениям шли на несколько лет дольше и в итоге камера получилась сильной в большинстве условий съемки, а там, где побеждает конкурент, Galaxy S9+ отстает от него не так сильно, то в Huawei смогли добиться невозможного в некоторых конкретных областях и улучшить результаты по сравнению с прошлыми флагманами. Глядя на ночные фотографии, практически невозможно поверить, что их смог сделать смартфон. При этом в других сложных условиях автоматика часто не справляется или справляется не так хорошо, как ожидаешь от смартфона такого уровня. Да, в железе Huawei сильнее, его камера в сравнительной таблице выглядит эффектнее. В жизни компании еще есть над чем работать. Хотя это не отменяет того факта, что камера P20 Pro - одна из лучших на рынке.