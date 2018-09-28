Совершенно секретно. HTC анонсировала презентацию защищенного блокчейн-смартфона

Компания HTC планирует запустить свой первый блокчейн-смартфон HTC Exodus в ближайшие месяцы и начнет принимать предварительные заказы в октябре.

Представитель HTC Фил Чен уверяет, что поставки гаджета начнутся в декабре 2018 года, пишет Digitimes.

Гаджет будет доступен на всех ключевых рынках за исключением Китая. На данном этапе создатели работают над оптимизацией функционала HTC Exodus, в частности максимум внимания, как уверяет Чен, уделено обеспечению безопасности данных.

С этой целью компания вводит в действие электронный кошелек с технологией TrustZone от ARM, запрещая хакерам доступ к электронному кошельку без собственного API от HTC, пояснил Чен.

Exodus также будет использовать алгоритм секретного совместного использования, который позволяет пользователям использовать механизм восстановления социального ключа для извлечения пароля и других активов, когда телефон потерян или украден.

Цена смартфона Exodus остается неизвестной.

Android-смартфон специально разрабатывается для поддержки децентрализованных приложений (DApps), таких как CryptoKitties. HTC Exodus будет предоставлять пользователям безопасный доступ к встроенному универсальному криптокошельку. Телефон будет поддерживать несколько протоколов, а также будет обеспечивать их совместимость.

Ранее НВ сообщало, что компания HTC также объявила о партнерстве с создателями CryptoKitties, "самой большой игрой в мире, которая будет построена на технологии blockchain". Игра впервые станет доступна на смартфонах на базе Android. На смартфоне можно будет собирать и выводить криптокотят, как на компьютере.