Sony представила свои первые безрамочные смартфоны в серии Xperia XZ2

Компания Sony показала на выставке MWC 2018 в Барселоне флагманский смартфон Sony Xperia XZ2 и его компактную вариацию Xperia XZ2 Compact.

Оба смартфона получили безрамочный дизайн со сканером отпечатков пальцев на задней панели, пишет The Next Web.

Аппараты почти идентичны внутри, при этом XZ2 оснащен 5,7-дюймовым дисплеем, а XZ2 Compact - 5-дюймовым экраном с разрешением Full HD (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Процессор X-Reality позволяет масштабировать стандартный контент до HDR, что должно обеспечить более яркие изображения и улучшенную контрастность.

Аппаратной основой новинок стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 845, смартфоны получили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

В тыльной части корпуса размещена 19-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом и вспышкой. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП. Основная камера поддерживает возможность записи видео в разрешении 4K с HDR и в режиме Slow-MotionОтдельно производитель отмечает приложение 3D Creator. С его помощью можно создавать 3D-модели объектов или лиц друзей с основной камеры, а также 3D-селфи с помощью фронтальной.

Самой неожиданной новой функцией стала Dynamic Vibration System. При просмотре фильмов, клипов, а также в играх смартфон Sony Xperia XZ2 будет вибрировать в такт музыке или ситуации в игре.

Алюминиевый корпус XZ2 оснащен 3D-стеклом как спереди, так и сзади, а XZ2 Compact покрыт более скромным покрытием из поликарбоната. Оба смартфона доступны в четырех вариантах расцветки — серебристом, черном, зеленом и розовом. Официальные цены на Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact пока не объявлены.

Ранее НВ сообщало, что за день до открытия крупнейшей выставки Mobile World Congress в Барселоне компания Samsung представила новое поколение своих флагманских смартфонов - Galaxy S9 и Galaxy S9+.