Sony опубликовала необычный анонс нового смартфона

Компания Sony опубликовала тизер смартфона, который представит на Mobile World Congress на следующей неделе.

Видео показывает руку и волны, которые падают на нее сверху. Также в анонсе упоминается дата: 26 февраля, пишет The Verge.

Предположительно, тизер имеет какое-то отношение к новому телефону, поскольку Sony обычно объявляет о новых смартфонах Xperia именно на Mobile World Congress. Ожидается, что гаджеты получат значимый редизайн.

Судя по всему, новый смартфон компании Sony получит безрамочный экран. Вероятно, экран будет изогнут с боковых сторон по аналогии с тем, как это реализовано в Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Новый гаджет может стать первым в мире мобильным устройством, оснащенным безрамочным экраном с разрешением 4K.

Новинке приписывают топовый 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графику Adreno 630, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.