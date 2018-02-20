Sony опубликовала необычный анонс нового смартфона

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Анонс нового смартфона Sony
Скриншот с видео

Анонс нового смартфона Sony

Компания Sony опубликовала тизер смартфона, который представит на Mobile World Congress на следующей неделе.

Видео показывает руку и волны, которые падают на нее сверху. Также в анонсе упоминается дата: 26 февраля, пишет The Verge

Предположительно, тизер имеет какое-то отношение к новому телефону, поскольку Sony обычно объявляет о новых смартфонах Xperia именно на Mobile World Congress. Ожидается, что гаджеты получат значимый редизайн.

Судя по всему, новый смартфон компании Sony получит безрамочный экран. Вероятно, экран будет изогнут с боковых сторон по аналогии с тем, как это реализовано в Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Новый гаджет может стать первым в мире мобильным устройством, оснащенным безрамочным экраном с разрешением 4K.

Новинке приписывают топовый 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графику Adreno 630, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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