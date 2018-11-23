Снова здравствуйте. Apple возобновляет производство iPhone X - СМИ

Компания Apple возобновила производство iPhone X из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на свои последние модели XS и XS Max.

Предполагается, что этот шаг связан с соглашением с Samsung о приобретении определенного количества OLED-экранов, пишет The Verge со ссылкой на источники в отрасли.

В этом году, когда модели, оснащенные OLED, не могут продаваться в количествах, необходимых для выполнения условий сделки, источники уверяют, что Apple обращается к прошлогодней модели. Отметим, что Apple перестала продавать iPhone X в магазинах в тот же день, когда представила модель XS.

Отмечается, что iPhone X считается более дешевым, чем XS или XS Max, благодаря его возрасту, что означает, что компоненты и производственное оборудование дешевле. Раньше устаревшие модели выпускались, когда спрос на них сохранялся или увеличивался на определенных рынках.

Новость приходит на фоне сообщений о том, что Apple сократила производственные заказы для всех трех своих новых моделей iPhone из-за более низкого, чем ожидалось, спроса. Более дешевый iPhone XR, как полагают, пострадал сильнее, поскольку клиенты, ориентированные на экономию, предпочитают вместо новинки брать iPhone 8 прошлого года, который по-прежнему доступен и оценивается ниже, чем бюджетная модель в этом году.

Аналогичный случай произошел с предыдущей относительно бюджетной моделью компании - смартфон iPhone 5c оставался в производстве два года, хотя модель планировали изъять из продажи спустя год после первоначального выпуска.

Ранее НВ сообщало, что обновленный MacBook Pro, по-видимому, был отвергнут поклонниками, поскольку продажи ноутбуков Apple упали в третьем квартале 2018 года. Согласно последнему отчету аналитиков компании TrendForce, продажи Apple упали на 24,3%.