Снова в моде. Samsung готовит к выходу роскошный телефон-раскладушку

Компания Samsung 9 ноября представит складной телефон W2019 с двумя экранами.

Устройство будет стоить около $2000, пишет Pocket Now.

Компания Samsung выпускает смартфоны-раскладушки на базе своих обычных флагманов серии Galaxy S уже не первый год. В этом году на смену модели W2018 должна прийти W2019. Премьера новинки пройдет 9 ноября в Уси, китайском городе недалеко от Шанхая.

По предварительным данным, смартфон Samsung W2019 будет оснащен двумя 4,2-дюймовыми Super AMOLED-экранами с разрешением Full HD каждый, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГЦ, графикой Adreno 630, модемом X20 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с, а также разъемом USB Type-C. Камеры у новинки будут такие же, как у Galaxy S9 Plus.

Добавим, что новый премиум-смартфон от Samsung, скорее всего, лишится традиционного для устройств компании аудиоразъема. Аппарат оснащен лишь портом USB Type-C, подобно многим современным флагманам. Это решение может свидетельствовать о том, что в скором времени Samsung намеревается распространить эту практику и на другие модели.

Традиционно, флагманские раскладушки от Samsung предназначены для рынков Китая и Кореи. Стоить новый гаджет будет около $2000.

Ранее НВ сообщало, что неизвестный китайский бренд опередил Samsung и первым выпустил смартфон с гибким экраном. Устройство FlexPai является наполовину телефоном - наполовину планшетом. Гаджет будет доступен для китайских пользователей уже в декабре 2018-го.