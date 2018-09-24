СМИ узнали характеристики смартфона Samsung с четырьмя основными камерами

В сети появились характеристики смартфона Galaxy A9 Star Pro с четырьмя задними камерами.

Официально новинку представят на специальном мероприятии 11 октября, пишет FoneArena со ссылкой на профильные ресурсы.

По слухам, Galaxy A9 (Star / Pro), скорее всего, получит тот же дизайн, что и A7 (2018), но с четырьмя камерами сзади. Гаджет получит датчик отпечатков пальцев на задней панели, а не сбоку.

По данным источника, в основную камеру новинки войдут основной модуль на 20 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов, а также модули на 10 и 5 Мп для зума с разным приближением. Ни один из них не предназначен для вычисления глубины сцены. Фронтальная камера получила сенсор Sony IMX576 на 24 Мп.

Смартфон должен получить 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Аккумулятор обладает емкостью 3720 мАч.

Ранее НВ сообщало, что Samsung Electronics представила официально свой первый смартфон с тройной основной камерой - модель Galaxy A7 (2018). Система из трех объективов, включает в себя основной сенсор на 24 Мп с диафрагмой f/1.7, вспомогательный широкоугольный датчик на 8 Мп со светосилой f/2.4 и третьим стал модуль на 5 Мп с апертурой f/2.2, отвечающий за анализ глубины сцены. Таким образом, новые для Samsung камеры появились впервые в среднем ценовом сегменте, а не во флагманской линейке.