Смартфоны-призраки. 5 неожиданных проектов, которые не пошли дальше прототипа

На днях в СМИ просочились изображения прототипа первого сгибаемого смартфона Samsung, над которым компания работала несколько лет назад, но так и не представила. НВ вспоминает другие случаи подобных утечек.

Как пишет Engadget, прототип с двойным экраном и складным корпусом, конструктивно похожий на ZTE Axon M, а внешне – на Galaxy S6, получил название "Project V", мог увидеть свет в 2015-2016 годах. Однако в тот момент у Samsung началось падение продаж, и компания сфокусировалась на переосмыслении линейки. Нельзя утверждать, что эта модель может быть сколько-нибудь похожа на то, над чем компания работает сейчас.

Project V. Фото: Weibo/MMDDJ_, Twitter

В сеть часто утекают прототипы смартфонов с невероятными характеристиками от разных производителей, но лишь единицы из них потом появляются в массовой продаже.

Для отрасли это норма, цикл разработки устройства – не месяц и не два, а уж если речь идет о каких-то новых технологиях (гибкость, новый тип материалов, новые свойства и т.д.), то между первым прототипом, корявым и нежизнеспособным, и первым коммерческим образцом лежат годы и пивоты.

Так, уже не первый год производители дразнятся намеками на скорый выпуск гибких смартфонов и других устройств. Дисплеи – уже есть, прототипы на выставочных стендах – были. Утечек – сколько угодно. У одного только Samsung уже было несколько версий гибкого устройства, хотя анонсы (скорее слухи об этих анонсах) постоянно переносятся.

Компания может посчитать, что определенные характеристики не вписываются в ту себестоимость, которая должна быть у модели, а с более высоким ценником она уже не зайдет. Где-то пока не ясна практическая ценность. Где-то ход конкурентов заставил пересмотреть концепцию.

НВ собрало несколько примеров таких утечек или моделей, о которых было точно известно, но они не стали коммерческими.

Google Sooner

Google Sooner – это прототип первого Android-смартфона, который так никогда и не вышел. Сейчас это выглядит странно, но в первоначальной концепции Android подразумевал небольшой экран и кнопочное управление.

Работа над моделью шла в 2006 году, однако в 2007 Apple представила первый iPhone. С большим по тем временам дисплеем и совершенно без клавиатуры. Модель даже с отстающими от рынка возможностями стала хитом (и впоследствии смяла таких гигантов, как Nokia), потому что оказалось, что сенсорное управление, рассчитанное на пальцы и понимающее свайпы (а на тот момент это был прорыв, сенсорные интерфейсы того времени годились разве что для тычков стилуса), оказалось лучше кнопок.

В Google быстро приняли новую идеологию, поэтому Android сегодня такой, какой он есть – и сенсорный, и массовый.

Galaxy S III на ОС Tizen

В 2012 году на рынке мобильных операционных систем уже было два фаворита – iOS и Android, также плюс-минус живой на тот момент была Windows Phone. Однако то разработчики, то вендоры, боясь складывать все яйца в одну корзину (по сути – Android был самым перспективным на тот момент), играли в другие операционные системы. Рынок увидел первые версии или анонсы Firefox OS, зашла речь и о Tizen для смартфонов.

По слухам, которые появились в сентябре 2012 года, компания Samsung планировала выпустить Tizen-версию своего флагмана Galaxy S III. Модель, разумеется, так и не увидела свет, и потом еще в течение трех лет компания дразнила рынок обещаниями.

В январе 2015 года Samsung Z1 все-таки был представлен, и на волне «успеха» на некоторых рынках, как сообщает Reuters, компания запланировала выход еще нескольких Tizen-моделей. Но рынок их так и не увидел.

Nokia Normandy

В 2013 году Windows Phone уже уверенно теряла долю рынка, если можно так утверждать с учетом того, что операционной системе, даже при бюджетах Microsoft и Nokia, так и не удалось серьезно закрепиться.

При этом уже были слухи, что Nokia будет приобретена Microsoft, и этот союз выглядел так, будто разлучить его сможет только смерть.

И вдруг как гром средь ясного неба появилась новость о том, что внутри компании есть планы по выпуску Android-смартфонов и даже прототипа – Nokia Normandy.

Как пишет The Verge, это должна была быть модель со специальной урезанной версией Android, как Amazon делает с линейкой Kindle Fire.

Источники издания указывали, что компания видит модель как альтернативу линейке Asha в нижнем сегменте, а изображения – что корпус устройства полностью лишен кнопок навигации (подобно Nokia N9 с оболочкой Meego). По иронии судьбы, к подобным решениям и Nokia, и Android пришли намного позже – в районе 2017 года.

Tor Phone

В ноябре 2016 года разлетелась новость о том, что разработчик сети Tor создал прототип смартфона с большим упором на безопасность в сети. Как антипод чистого Android от Google, где каждый шаг пользователя записан, даже если пользователь против или не догадывается об этом.

Прототип работал на Copperhead OS – измененной версии Android. В аппаратной части не было ничего нового – ОС запускалась на смартфонах Google Nexus и Pixel, изменения касались только системы, которая должна была обеспечить пользователю полную безопасность. «Copperhead является единственным Android-ROM, поддерживающим верифицированную загрузку, которая запрещает вредоносному софту изменять разделы загрузки, системы и восстановления», - написал создатель Copperhead OS Майк Перри в своем блоге.

Модель не должна была появиться в продаже. Но владельцы устройств, на которых можно запустить ОС, могли самостоятельно скачать код с Github и установить ПО на смартфон.

С момента анонса об успехах проекта и большой аудитории пользователей не слышно.

Xiaomi Mi Mix 2S с наэкранным сканером отпечатков пальцев и вырезом

Xiaomi освоила игру в утечки не хуже других лидеров рынка, накануне анонса Mi Mix 2S ходило очень много слухов о том, какие возможности получит модель.

Во-первых, осенние утечки предполагали, что Xiaomi добавит iPhone-подобный вырез на дисплее. Во-вторых, другие утечки рисовали сдвоенную камеру на тыльной стороне. В-третьих, после анонса Vivo Apex речь зашла о том, что эта китайская компания поставит наэкранный датчик отпечатков пальцев.

Не исключено, что все эти идеи обсуждались в Xiaomi и даже просчитывалась стоимость их производства. Но то ли компания путем неправдивых утечек решила подогреть интерес к продукту, то ли экзотические возможности решили придержать до лучших времен.

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