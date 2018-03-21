Смартфонами пользуется почти половина населения Украины - исследование

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Почти половина населения Украины пользуется смартфонами, а среди самых популярных мессенджеров с большим отрывом лидирует Viber

Почти половина населения Украины пользуется смартфонами, а среди самых популярных мессенджеров с большим отрывом лидирует Viber

Почти 50% украинцев приобрели смартфоны с чувствительными к прикосновению экранами, а Viber уверенно удерживает первенство среди мессенджеров.

По состоянию на февраль 2018 примерно 45% взрослых жителей Украины пользовались смартфонами с тач-скринами. Еще три года назад уровень смартфонизации составлял 26%.

Потребление мобильного интернета в расчете на одного пользователя превысило подобный показатель для настольных компьютеров. То есть, украинцы все больше и больше "качают" данные непосредственно на свои сотовые телефоны. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые провели агентство мобильного маркетинга LEAD9 и Киевский международный институт социологии.

Абсолютное большинство владельцев смартфонов (91%) пользуются мессенджерами, заявил руководитель LEAD9 Назар Грынык. Номер один в Украине - это Viber (85% опрошенных). За ним следуют Facebook Messenger (45%), Skype (33%), WhatsApp (20%), Telegram (11%). Операторские приложения - Veon (Киевстар) и BiP (lifecell) - на завоевали значительную долю рынка.

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