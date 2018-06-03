Комфорт без переплат. Топ-5 смартфонов за 10 000 гривен

Смартфон за 10 000 гривен – это уже устройство с комфортным уровнем работы, и переплачивать за флагман необязательно.

Так что если ищете модель без компромиссов, но пока не понимаете, во что может обойтись такая покупка, то в принципе вот та планка, от которой можно отталкиваться. А НВ подобрало несколько самых интересных моделей в сегменте.

Samsung Galaxy S7

Флагман позапрошлого года уже с трудом можно найти в продаже, но искать смысл все равно есть. Особенно, если ключевым фактором для вас является камера. Кроме того, в модели есть все современные модули коммуникации (бесконтактная оплата в том числе).

Смартфон в свое время оснащался лучшим фотомодулем на рынке, и, сравнивая современные модели в этом ценовом сегменте с топовыми былых лет, я пришла к выводу, что они им уступают. Это несмотря на сдвоенные модули камер, развитие программных возможностей.

С точки зрения производительности эта модель будет нормальной, хоть в долгосрочной перспективе уступит тем, которые появились на рынке сейчас.

С точки зрения дизайна и материалов корпуса ничего лучше, чем экс-флагман, не найти. Качественный дисплей, звук, топовые материалы и усилия команды дизайнеров, которые некогда были брошены на флагманский смартфон – все это ощущается и по сей день.

А вот в чем Samsung Galaxy S7 проигрывает современным альтернативам, так это автономность. Она и на момент выхода была на уровне «терпимо, на троечку, у всех флагманов так», среднячки обычно живут дольше флагманов.

Apple iPhone 6s CPO

Если вы фанат техники Apple и подумываете о бюджетном обновлении какой-нибудь очень старой модели или в принципе подыскиваете «рабочую лошадку» за недорого, то даже при бюджете в 10 000 гривен можно найти интересный вариант.

При ограниченном бюджете можно обратить внимание на refurbished модели (или CPO) – это устройства, которые уже были в чьем-то использовании, но были возвращены и прошли восстановление на заводе. В отличие от «серяка» в сомнительном состоянии, который под видом refurbished продается в одной из украинских сетей электроники, техника Apple в состоянии CPO все-таки поставляется официально и выглядит соответствующим образом.

Так, цена на iPhone 6s CPO начинается от 10 000 грн за модель с 16 ГБ памяти. По дате выпуска смартфон ровесник Galaxy S7. При этом Apple изначально уделяет больше внимания производительности и дольше обновляет свои устройства, а металлический корпус априори крепче стеклянного (что оценят те, кто избегает чехлов). То есть потенциально цикл жизни у него больше. Из существенных недостатков у этого смартфона есть только один – это отсутствие аудиовыхода.

Кстати, напомним, что недавно в Украине появился Apple Pay, так что теперь и смартфонами Apple можно платить бесконтактно.

Xiaomi Mi Mix 2

Хотя по цене Xiaomi Mi Mix 2 несколько выходит за рамки 10 000 грн (на 500-2000 грн, в зависимости от магазина и модификации), но этот смартфон того стоит, если для вас производительность является ключевой характеристикой смартфона.

Модель работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 – это флагман прошлого года, который и в этом году, и еще спустя года два как минимум будет соответствовать нормам времени. Объем ОЗУ – 6 ГБ, но те, кто готов заплатить больше, могут получить версию с 8 ГБ.

«Миксы», по-справедливости, были первыми безрамочными смартфонами на рынке, и эта модель наследует традиции линейки. Минимум рамок, никаких вырезов, большой (6 дюймов) и качественный IPS-дисплей.

Huawei P20 Lite

Эта модель тоже несколько выходит за рамки бюджета, но она с одной стороны появилась недавно, с другой – уже пару месяцев как на рынке, то есть к середине лета ее цена должна приятно опуститься. И вот тут все ее достоинства заиграют новыми красками.

Это красивый смартфон с прекрасной эргономикой, в руке лежит идеально. По производительности уступает предыдущему кандидату, зато оснащен всеми самыми современными фишками – системой распознавания лица, сдвоенной камерой (16 МП + 2 МП), безрамочным дисплеем (5,8 дюймов) с соотношением сторон 18:9. Камера, впрочем, средняя по рынку. Внутри установлен собственный процессор Huawei – Kirin 659, соответствующий среднему уровню или даже чуть выше. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. Интерфейс очень быстрый, что особенно обращает внимание.

Ознакомиться с полными впечатлениями от модели можно в ее обзоре.

Meizu Pro 7

Meizu уже представила обновление своей флагманской линейки. До Украины она еще не дошла, но появится вот-вот, поэтому на предыдущие модели появились скидки. Meizu Pro 7, например, можно приобрести за 8 000 грн, а Meizu Pro 7 Pro – за 11 000 грн.

Оба устройства интересны прежде всего дизайном, точнее тем вау-фактором, который дает смартфонам второй экран. Модель оснащается не самым энергоэффективным, но достаточно производительным для средней ценовой категории процессором от Mediatek – MT6757T Helio P25, двумя AMOLED-экранами (основной – 5,2 дюйма), двойной камерой и симпатичным металлическим корпусом.

Второй экран нужен смартфону для вывода уведомлений из разных приложений. Тут, естественно, решает пользователь. Но возможны такие варианты.

Кроме того, второй экран работает в режиме фотосъемки, то есть на основную камеру тут удобно делать селфи. Кстати о камерах. Фотосъемка – не сильная сторона смартфонов Meizu, и хорошо получается только у тех, кто умеет снимать в ручном режиме, говорится в большинстве обзоров аппарата.