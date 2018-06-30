Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 лишится рамки внизу экрана

В сети появилась первая фотография смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который пока не представлен официально.

В отличие от предыдущих поколений Mi Mix, новинка не получит так называемого "подбородка" внизу экрана, пишет PhoneArena.

Поскольку в верхней и нижней кромках нет достаточного места для фронтальной камеры, в смартфоне может использоваться выдвижная камера, как в последних новинках Oppo и Vivo.

Что касается задней части смартфона, то ее изображения еще не попадали в широкий доступ. Но ожидается, что устройство будет напоминать Mi Mix 2S. Это означает, что керамический корпус вернется вместе с вертикальной установкой камеры в верхнем углу. Основная камера, вероятно, сможет похвастаться двумя 12-мегапиксельными датчиками и двухтональной светодиодной вспышкой. Также сзади разместят сканер отпечатка пальца.

Как и в случае с большинством флагманских моделей 2018 года, Mi Mix 3 должен поставляться с процессором Snapdragon 845 от Qualcomm и может получить 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, учитывая, что смартфон появится ближе к концу года, следует ожидать Android 9.0 P прямо из коробки вместе с пользовательским интерфейсом MIUI.

На данный момент Xiaomi пока не сделала никаких официальных заявлений, связанных с предстоящим смартфоном, но учитывая, что прошлогодний Mi Mix 2 дебютировал в сентябре, можно ожидать презентации Mi Mix 3 в начале осени.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi зарегистрировала новый бренд для смартфонов. Торговая марка называется POCOPHONE, и первый телефон под этим брендом уже прошел сертификацию. Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Таким образом, есть высокая вероятность, что эти смартфоны появятся в Европе.