Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получит семидюймовый экран и беспроводную зарядку

Инсайдеры смогли узнать характеристики грядущего фаблета Xiaomi Mi Max 3 благодаря файлам прошивки гаджета.

В частности, аппарат будет оснащен семидюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, сообщает ресурс XDA Developers, представители которого получили в свое распоряжение прошивку неанонсированного смартфона.

Устройство, о котором говорится в файлах прошивки, получит процессор Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 630. Емкость аккумулятора составляет 5 500 мАч. "Мы также можем подтвердить, что у него будет дисплей 18:9, хотя мы не можем подтвердить разрешение дисплея", - подчеркнули в XDA Developers.

Дактилоскопический датчик располагается на задней панели, также упоминается поддержка технологии беспроводной зарядки. В частности, в файле прошивки MIUI Keyguard нашли строки о том, что "позиция устройства была смещена с базы зарядного устройства", а также о том что "беспроводная зарядка остановлена".

Анализ XDA Developers указывает на то, что смартфон получит сканер отпечатков на задней панели, LED-индикатор уведомлений, поддержку двух SIM-карт и карты памяти microSD, IR-модуль, но не получит поддержку NFC.

"Благодаря конфигурационному файлу мы смогли точно определить, какие датчики камеры будут использовать устройство. На задней панели устройства будет установлен IMX363 от Sony или S5K217 + S5K5E8 Samsung с двумя камерами. На передней панели появится Samsung S5K4H7", - отмечают в XDA Developers. Также ожидается сканер радужной оболочки глаза OmniVision OV2281.

Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Анонс новинки ожидается в мае 2017 года.