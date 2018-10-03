Смартфон Xiaomi Mi A1 взорвался во время зарядки

Смартфон модели Mi A1 поставили на ночную зарядку и он взорвался рядом со спящим владельцем.

Гаджет Mi A1 присоединился к списку моделей Xiaomi, взрывы которых подтверждены, сообщает GizmoChina.

Ранее у компании Xiaomi случались взрывы смартфонов в Китае и за его пределами, но это были несколько изолированных случаев. В данном случае место, где произошел инцидент, не называется, но это не могло произойти в Китае.

По словам автора поста на форуме поддержки Xiaomi, инцидент произошел с его другом. Телефон оставался рядом с владельцем, пока он спал. Смартфон загорелся, но, к счастью, хозяин не пострадал, потому что устройство находилось в защитном чехле. Телефон, судя по снимку, лежал не очень близок к владельцу, возможно, на тумбочке.

Как сообщается, телефон до пожара использовался в течение 8 месяцев. По словам источника, об инциденте сообщили в службу поддержки клиентов Xiaomi, но ответ еще не получен.

Mi A1 работает с чистым Android и поэтому не продавался в Китае. Устройство получило успех во всем мире, что вызвало выпуск Mi A2 и A2 Lite пару месяцев назад. Это первый зарегистрированный случай взрыва модели и "он не должен быть причиной того, что все пользователи Mi A1 будут паниковать", отмечают журналисты GizmoChina.

Летом 2018 года НВ сообщало, что босс малазийской компании Cradle Fund Назрин Хассан погиб в результате взрыва смартфона в спальне. Точная причина смерти неизвестна, но медики и полиция полагают, что осколок смартфона попал в затылочную часть головы 45-летнего мужчины. Возможно, непосредственной причиной смерти стало отравление дымом от горящего гаджета.