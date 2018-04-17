Смартфон Xiaomi Mi 6X выпустят в пяти цветах

25 апреля Xiaomi представит смартфон Mi 6X в синем, розовом, красном, черном и золотом цветах.

Об этом свидетельствуют рекламные материала смартфона, которые были опубликованы в социальной сети Weibo, пишет FoneArena.

Судя по рекламному снимку, модель получит похожий на Redmi Note 5 Pro дизайн с вертикально ориентированным модулем двойной тыльной камеры и сканером отпечатков пальцев на металлической задней панели.

Неизвестной пока остается модель процессора, на основе которой будет работать новый смартфон. Некоторые источники говорят, что телефон будет поставляться с MediaTek Helio P60, в то время как другие говорят, что это будет Snapdragon 660 или Snapdragon 626.

Для гаджета будут предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Как ожидается, на международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой 20+8 Мп. Аккумулятор обладает емкостью 2910 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Ранее НВ сообщало, что на презентации игрового смартфона Black Shark генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь случайно показал свой новый умный браслет. Судя по всему, на руке у Лэй Цзюня был Xiaomi Mi Band 3, который пока не представлен официально.