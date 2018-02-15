Смартфон Nokia 7 Plus получит чистый Android и экран с соотношением сторон 18:9

В сети появился снимок смартфона Nokia 7 Plus, который будет работать на чистой Android Oreo.

Такой вывод можно сделать из надписи Android One на задней панели гаджета, сообщает Android Central.

Новый снимок устройства опубликовал блогер Эван Бласс. На рендерах смартфон показан в сером и белом вариантах с оранжевыми акцентами. Он выполнен в безрамочном дизайне с двойной камерой ZEISS и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

На фото видно, что Nokia 7 Plus станет первым смартфоном бренда с закругленными краями дисплея. В определенной мере гаджет будет напоминать некоторые модели телефонов Samsung.

По данным источников, новый гаджет от Nokia будет оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), фронтальной камерой с оптикой ZEISS на 16 Мп и двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом. Аппаратной основой стали Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Последние слухи от источников в Китае показывают, что Nokia 7 станет эксклюзивной моделью в Китае, а Nokia 7+ предназначена для глобальных рынков и поэтому оснащена с Android One. Новинку должны представить 25 февраля на выставке MWC-2018 в Барселоне.

Android One - это линейка смартфонов, на которых установлена ​​немодифицированная операционная система Android. Это аппаратный и программный стандарт, созданный Google, который обеспечивает постоянный пользовательский интерфейс и улучшенную безопасность посредством частых обновлений. Android One был запущен в 2014 году и был ориентирован на устройства начального уровня для развивающихся рынков, но позже превратился в основную мобильную программу Google.

Ранее НВ сообщало, что компания HMD Global продала более 4 миллионов смартфонов под брендом Nokia в последнем квартале 2017 года. Этот результат лучше, чем у таких брендов, как Sony, Google и Meizu.