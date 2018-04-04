Смартфон HTC U12+ с четырьмя камерами будет официально представлен в мае

В 2018 году компания HTC выпустит всего один флагманский смартфон. Модель HTC U12+ дебютирует на рынке в ближайшие месяцы.

Выпуск телефона в мае показывает, что HTC хочет избежать конкуренции с такими крупными брендами, как Samsung, Xiaomi и Oppo, пишет PhoneArena со ссылкой на тайваньские СМИ.

Рендер готовящегося к выпуску смартфона HTC U12+ опубликовал один из производителей чехлов. Рендер подтверждает безрамочный дизайн с двойной основной камерой, а также двойной фронтальной камерой.

Согласно более ранним утечкам, флагманский смартфон HTC под кодовым названием Imagine выйдет в продажу именно как HTC U12+. Он получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп.

В том же отчете говорится, что HTC U12+ будет оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845, оперативной памятью 6 ГБ и внутренней памятью 64 ГБ или 128 ГБ. Кроме того, телефон будет питаться от аккумулятора емкостью 3,420 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Ожидается, что телефон будет поставляться с Android Oreo на борту вместе с интерфейсом Edge Sense, который позволит пользователям использовать различные жесты, такие как сжатие для активации камеры, запуска Facebook или других приложений. Цена устройства пока не названа.