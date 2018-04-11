Смартфон Honor 10 представят в Китае 19 апреля

Компания Huawei опубликовала приглашение на мероприятие, которое посвящено флагманскому смартфону линейки Honor.

Это может быть первый флагманский телефон Honor, который получит двойные камеры Leica, пишет GizmoChina.

На рекламном изображении показан Honor 10 в градиентном решении, которое напоминает цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro, но все же отличается от него. Задняя панель, похоже, сделана из 3D-стекла с металлической рамой.

По слухам, Huawei Honor 10 выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем, процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

В сети Weibo появился снимок задней части смартфона, на котором виден текст Dual Lens 1: 1.6 / 27 ASPH. Тот же текст можно найти и у двух задних камер Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro. Таким образом, Honor 10 может получить те же двойные камеры, которые можно найти на Mate 10.

Новинка может стать первым флагманским смартфоном суббренда Honor, который будет поставляться с двойной основной камерой от Leica.

Журналисты добавляют, что после презентации 19 апреля в Китае телефон покажут на специальном мероприятии в Лондоне 15 мая. Таким образом, продажи смартфона в Европе начнутся не раньше второй половины мая.