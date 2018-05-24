Слишком хрупкий. Все больше пользователей iPhone X жалуются на объективы камер гаджета

За последние несколько месяцев все большее число пользователей iPhone X на форумах Apple и Reddit жалуются на треснутые объективы.

Кроме того, эти пользователи говорят, что Apple не заменяет устройство по гарантии, требуя полную сумму за замену устройства, пишет 9to5mac.com со ссылкой на Reddit.

Легко предположить, что объектив камеры пришел в негодность потому, что устройство уронили. Но пользователи утверждают, что никогда не роняли свой iPhone X. Они приписывают проблему холодной погоде, связывая трещину с понижением температуры.

"Купил iPhone X прямо перед Рождеством и обнаружил трещину на заднем стекле камеры. Телефон все время использовался в чехле, без падений. Я пошел в Apple Store и мне сказали заплатить колоссальные $ 549, чтобы это было исправлено", - пишет один из пользователей.

Другие пользователи, однако, уверяют, что их iPhone X треснул, несмотря на более теплую погоду.

"Я читал, что некоторые люди сталкиваются с этой проблемой в холодном климате, но я живу в Малайзии, и погода здесь жаркая и влажная около 32-36 градусов по Цельсию в день. И у нас нет магазина Apple в Малайзии, поэтому не могу рассчитывать на авторизованные центры", - жалуется другой владелец iPhone X.

Следует признать, что, хотя пользователи утверждают, что никогда не роняли свой iPhone X, это не означает, что объектив не был поломан каким-либо другим способом - например, находясь в том же кармане, что и связка ключей.

Эти типы проблем трудно точно отслеживать. Поскольку Apple продает все больше iPhone, такие ситуации будут повторяться, но остается неясным, насколько широко распространена подобная проблема. В Apple пока официально не прокомментировали ситуацию.