Скорость ошеломительная. Первую партию Nokia X6 распродали за 10 секунд

Первую партию безрамочного смартфона Nokia X6, которая продавалась на нескольких китайских интернет-площадках, раскупили за 10 секунд.

Однако, следует признать, что компания не указала количество гаджетов в первой партии, пишет Gizmochina.

Смартфон поставляется в трех цветовых вариантах: черный, синий и серебристый. За младшую конфигурацию на 4/32 ГБ просили 1299 юаней (около $205), за среднюю на 4/64 ГБ — 1499 юаней ($236), а за топовую 6/64 ГБ — 1699 юаней ($266).

Nokia X6 оснащен 5,8-дюймовым дисплеем Full-HD + с разрешением экрана 2280 × 1080 пикселей и соотношением сторон 19: 9. В верхней части дисплея есть вырез, очень похожий на вырез в iPhone X. Дисплей покрыт слоем стекла Corning Gorilla Glass 3, которое защищает от мелких царапин.

Аппаратной основой Nokia X6 стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Аккумулятор обладает емкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Также в гаджете установлены 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

На задней панели установлена двойная камера, которая состоит из стандартного 16-мегапиксельного модуля с диафрагмой f / 2.0 и 5-мегапиксельного монохромного сенсора с объективом f / 2.2. Компания рекламирует возможности искусственного интеллекта для улучшения фотографии, такие как оптимизированные цветовые, полевые и портретные эффекты освещения, а также распознавание лиц. Смартфон также предлагает функцию Bothie, которая позволяет пользователям одновременно использовать переднюю и заднюю камеры.

Смартфон работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo, обещана возможность обновления до Android P, которая пока находится на стадии тестирования.