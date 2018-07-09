09 июля 2018, понедельник

Скорее мертв. Microsoft опять отложила выход Surface Phone

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Microsoft снова отложила Surface Phone

Microsoft снова отложила Surface Phone

Компания Microsoft снова отложила проект гибридного смартфона Surface Phone.

Такие данные привела одна из экспертов по Microsoft Мэри Джо Фоли, пишет MSPowerUser

По ее словам, проект был фактически отложен и даже отменен, так как не было выявлено четкого варианта использования этого устройства. По ее словам, у компании пока нет предпосылок выходить на рынок с мобильным устройством с разделенным экраном.

В свою очередь, журналист Том Уоррен из Verge пишет, что устройство, безусловно, не появится в 2018 году, и что весь проект находится на рассмотрении, так как "нет экосистемы приложений для его поддержки".

Последняя формулировка очень показательна. Судя по всему, вместо того, чтобы выходить на рынок с новой операционной системой, теперь Microsoft может искать варианты выпуска устройства на базе Android в будущем.

Ранее НВ сообщало, что велики шансы того, что проект может быть отменен, как это было с планшетом Surface Mini. Тогда в сети также появилась информация о новом девайсе Microsoft, хотя модель так и не была выпущена. После этого, Microsoft все же подтвердили, что разработка Surface Mini действительно существовала.

Немаловажным является и тот факт, что Microsoft не сделали ни одного официального заявления по поводу выхода Andromeda и подобных продуктов в ближайшее время или в перспективе.

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