Сканер лица на OnePlus 6 удалось обмануть с помощью фото

Пользователь Twitter под ником rikvduijn опубликовал видеоролик о том, что OnePlus 6 удалось разблокировать распечатанной фотографией.

Метод, видимо, работает и с черно-белой фотографией, пишет PhoneArena.

В видеоролике вы можете увидеть, как один из друзей Рика держит фотографию его лица, причем, судя по широкоугольному изображению, это - селфи и показывает его OnePlus 6, который почти сразу дает ему доступ к ОС.

"Я распечатал свое лицо на бумаге, чтоб разблокировать свой OnePlus 6 просто ради веселья... и это сработало", - подчеркнул автор ролика.

I printed my face to unlock my OnePlus 6 for the lulz... it worked ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rAVMq8JKBr