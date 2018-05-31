Сканер лица на OnePlus 6 удалось обмануть с помощью фото

Пользователь Twitter под ником rikvduijn опубликовал видеоролик о том, что OnePlus 6 удалось разблокировать распечатанной фотографией.

Метод, видимо, работает и с черно-белой фотографией, пишет PhoneArena.

В видеоролике вы можете увидеть, как один из друзей Рика держит фотографию его лица, причем, судя по широкоугольному изображению, это - селфи и показывает его OnePlus 6, который почти сразу дает ему доступ к ОС.

"Я распечатал свое лицо на бумаге, чтоб разблокировать свой OnePlus 6 просто ради веселья... и это сработало", - подчеркнул автор ролика.

I printed my face to unlock my OnePlus 6 for the lulz... it worked ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rAVMq8JKBr — rik (@rikvduijn) 29 травня 2018 р.

"Мы разработали Face Unlock для удобства, и, хотя мы приняли соответствующие меры для оптимизации своей безопасности, мы всегда рекомендовали вам использовать пароль или PIN, или отпечаток пальца для обеспечения безопасности. По этой причине Face Unlock не годится для таких приложений, как банковские услуги или платежи. Мы постоянно работаем над улучшением всех наших технологий, включая Face Unlock", - прокомментировали этот ролик представители OnePlus.

Интересно, что прошлогодний OnePlus 5T, который стал первым смартфоном компании с функцией сканирования лица, невозможно обмануть с помощью обычной фотографии, что уже неоднократно было проверено.

Добавим, вскоре после презентации гаджета НВ сообщало, что судя по всему, распознавание лица в OnePlus 6 не безупречно. Функция работает быстро, отмечает Уонг из Mashable, но порой ошибается, не может распознать пользователя в солнечных очках (iPhone X это умеет) и т.д.