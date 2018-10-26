Сюда смотри. Facebook готовит собственные очки дополненной реальности

Компания Facebook впервые официально подтвердила информацию о том, что она занята разработкой собственных очков дополненной реальности.

Представители Facebook уже готовят программные продукты для нового гаджета, пишет The Verge.

"Да уж! Ну, конечно, мы над этим работаем. Мы строим аппаратные продукты. Мы продолжим это, потому что мы хотим, чтобы эти очки стали реальностью, и я думаю, что мы хотим сыграть свою роль в том, чтобы помочь им выйти на рынок", - заявил глава подразделение Facebook по разработке продуктов виртуальной реальности Фискус Киркпатрик.

По его словам, компании пока нечего анонсировать, однако команда инженеров Facebook располагает "передовыми разработками", которые могут быть применены в будущем AR-устройстве.

Facebook успешно выступает на рынке устройств для виртуальной реальности, благодаря Oculus, и обладает необходимыми ресурсами для создания своих собственных AR-очков. В прошлом году компания подала заявку на патент, в котором описан гаджет с использованием изогнутого дисплея с двухмерным сканером для проекции медиафайлов на линзы.

Добавим, осенью 2018 года стало известно, что Facebook готовит многопользовательские AR-приложения. Разработчики делают несколько AR-игр, которые выглядят глуповато, но при этом забавны. Это многопользовательские игры, появление которых должно повысить популярность фирменного мессенджера.

Напомним, в начале октября 2018 Facebook выпустила умный дисплей Portal для видеоконференций. Portal позиционируется, в первую очередь, как устройство для видеозвонков: с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger. Они могут быть расположены в любом месте дома, что позволяет пользователю разговаривать с друзьями и семьей.

Интересно, что гаджет получил довольно холодный прием в технологическом мире. "Учитывая плохой послужной список компании, трудно представить, как люди выстраиваются в очередь, чтобы добавить в свой дом камеру Facebook, которая рекламирует свою способность отслеживать вас в любом месте комнаты", - отмечают журналисты The Verge.